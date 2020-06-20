自從高雄市長韓國瑜被罷免之後，現在有些高雄市民也要開始罷免所有不適任、沒有政績的議員。三民區明誠二路成立了一個罷免連署站，超強的是，它不只罷免一位議員，而是時代力量高市議員林于凱、民進黨高市議員康裕成、何權峰，鄭孟洳等4位要一起罷免。

YouTuber「民正言順」在三民區罷免連署站街訪時，一位婦人表示，她最想罷免的其實是鄭孟洳，她覺得鄭孟洳好像資歷不夠，講話都亂講，看不到她努力在做事，只是努力的在欺負人。康裕成則曾經當過議長，但是她從議長退下來之後，各種表現，完全不是為高雄市民在設想，完全是站在民進黨的利益上，她認為高雄市民應該有時要把眼睛睜大一點，看看誰是會做事的人。

被問到為何要罷免康裕成？另一位婦人則表示，康裕成問政沒有做什麼啊，沒有感覺到她做了什麼事。

另一位女生表示，她不是報復，因為她對康裕成很早就沒有好印象了，然後就得她的形象不是很好，在市議會問政的時候，她那個態度，就覺得很沒有一個市議員的風範、眼神充滿了瞧不起人。說到這兒，前鎮、小港選區的陳致中也躺槍，女生說，陳致中一身的缺點，在議會問政的時候，從來不問民生的問題，如此要怎樣幫高雄市民求福祉？

三民區明誠二路成立了一個罷免連署站，超強的是，它一次要罷掉4位。(翻攝「民正言順」YouTube)

(中時電子報)