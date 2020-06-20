統一獅對上富邦悍將，獅隊大放煙火秀，「外野三帥」蘇智傑、林安可、陳傑憲以及「炸祖」林祖傑合計單場敲出6轟，打破隊史31年來紀錄，羅里奇順利拿下本季首勝，獅隊以13比4大勝悍將，兩隊勝差又回到0.5場。

昨日以1分差吞敗，今日獅隊直接用全壘打大搶分，面對悍將投手江國豪，首局蘇智傑就以2分炮預告今日煙火秀。林祖傑在3、5局連2打席開轟，無獨有偶，林安可此戰也有雙響炮，5局上2分炮讓江國豪失6分狼狽退場，6局上3分炮一棒將比數拉開到11比0領先，有趣的是，蘇智傑與林安可已經連續3場比賽同場開轟。

統一獅林祖傑生涯首次單場雙響炮。（季志翔攝）

8局上半陳傑憲補上一發陽春炮，「外野三帥」同場開轟，3人合計敲下4轟、10分打點，林安可與林祖傑同場達成生涯首次單場雙響炮紀錄，此外兩人同場單場皆擊出2支全壘打平聯盟紀錄。

今日新莊球場擠進3620名球迷進場，寫下本季新莊最多進場人數的比賽，不過悍將球迷直到8局下半才一吐悶氣，獅隊換上後援投手邱浩鈞，高孝儀、胡金龍安打攻佔一、三壘，李宗賢安打攻回首分，隨後林益全敲出3分炮，讓現場球迷終於嗨起來，將比數追至4比12。

全隊兇猛火力也讓羅里奇越投越順，他主投7局無失分，僅被敲出零星5支安打，最後獅隊以13比4大勝悍將，羅里奇終於如願拿下中職本季首勝。

統一獅雖然目前戰績仍墊底，不過只要明天贏球就能擺脫爐主，反以半場勝差差距領先悍將，明日獅隊派出洋投達尼爾，對上悍將陳仕朋。

富邦悍將先發投手江國豪。（季志翔攝）

統一獅洋投羅里奇拿下本季首勝。（季志翔攝）

(中時 )