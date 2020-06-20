最近一則有關新冠病毒在-20℃可存活20年的訊息被廣泛報導，大陸中國工程院院士李蘭娟出面澄清表示，該報導表達方式不準確，她在會議上表示是有些已知的病毒在-20℃可存活20年，但不同病毒存活時間不同，新冠病毒出現至今才8個月，對它的認識與耐低溫能力尚需進一步研究。

據《澎湃新聞》指出，近日有關李蘭娟在杭州海關舉辦的抗疫經驗交流會上，就新冠肺炎病毒在零下20℃可冠病毒可存活20年的報導被大量轉發。報導引述李蘭娟的說法稱：「新冠肺炎病毒特別不怕冷，在零下4攝氏度該病毒可以存活數個月，在零下20攝氏度該病毒可存活20年。這解釋了為什麼幾次病毒都在冷藏食品較多的海鮮市場被發現，病毒完全是可以被跨國轉運的。」

對於這項報導，李蘭娟院士團隊對此特別澄清表示，該報導資訊不完全準確。李蘭娟在說到冷鏈運輸環節的疫情防控時表示，一般情況下，病毒在冷鏈上能較長存活。在我們已知並掌握的病毒中，處於4度左右可以存活3-6個月以上，-20度以下可以長期存活達20年左右。不同的病毒存活時間也不一樣。新冠病毒是一個新的病毒，從出現到現在才8個月，對它的認識及耐低溫能力尚需進一步研究。

報導指出，媒體在轉發時未進一步向李蘭娟院士團隊求證，也未完全理解相關資訊，容易造成公眾誤解，也與李蘭娟院士本人觀點不符。

(中時電子報)