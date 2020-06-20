梁啟慧擔任電影配樂10多年，近年除了音樂本業外，對生活議題也十分注重，平時除了教導2個孩子謹守環保觀念，就連這次的全新專輯《無盡的旅程 Eternal Journey》也以環保為出發點。

梁啟慧新專輯融合許多音樂元素及使用多種樂器。（看見音樂提供）

梁啟慧介紹道，這次整張專輯沒有任何塑膠製品，像是一般專輯中卡CD的泡綿也沒有，全部以設計師的「刀功」代替，最裡面還有一張能種到土壤裡的小紙片，會長出馬約蘭草，讓人驚呼其製作巧思。她還說自己是個去海邊浮淺若看到沙灘上有瓶瓶罐罐都會立刻衝去撿起來的個性，認為雖然音樂和環保可能沒有直接關係，不過希望透過音樂本身，能喚醒聽眾對於環保的感知。

《無盡的旅程》在環保議題上頗具巧思，音樂本身則融合東西方元素，包括使用了國樂器、印度笛，甚至澳洲原住民管樂等，她表示：「對我來說，這次的合作真的覺得蠻酷的，好像有種世界融合的概念。」她從事音樂教育多年，坦言在台灣也沒能接觸到這麼多想法上的撞擊，這次的確是一個全新的挑戰。

(中時 )