金曲獎得主梁啟慧擔任電影配樂10多年，她暌違10年，推出全新創作專輯《無盡的旅程 Eternal Journey》，該專輯由美國好萊塢葛萊美獎製作人Jeffrey Weber操刀製作，並由全明星樂手們在美國和台灣錄音完成。梁啟慧表示非常幸運能和世界一線樂手共同合作完成這張專輯，製作人更放話目標瞄準明年葛萊美獎。

梁啟慧16年前曾在美發行首張個人創作單曲專輯《Vita Eterna》，深受好萊塢樂界好評，回台後製作過電影《帶一片風景走》、《球愛天空》、紀錄片《夢想續航》以及《他們在島嶼寫作系列》等電影配樂。提到這次再推專輯的契機，她說是受到製作人的啟發，原本她認為在台完成專輯後就算完成階段性任務，但是美國製作人大力鼓勵，希望她能將眼界擴大，讓她決定放手一搏，決定再度製作一張屬於自己的專輯，笑說：「這次有為自己而活的感覺！」

《無盡的旅程》結合東西方音樂元素，曲風多元。（看見音樂提供）

《無盡的旅程》是她和Jeffrey Weber共同合作的專輯，製作班底全是好萊塢一線樂手，其中也有小賈斯丁的製作人，她回憶在美國錄製的3、4天，所有人二話不說願意幫忙，讓她感受到彷彿回到16年前般的絕佳默契，平時天南地北的聊，直到實際進行錄製時，讓她聽到音樂前奏一下，直呼：「雞皮疙瘩都出來，眼淚也完全飆出來，真的非常感動！」

新專輯融合pop、爵士、台灣民謠，並大膽結合國樂西樂，梁啟慧表示，這次做了特別前衛的實驗，甚至還將重金屬放進專輯內，她的音樂夥伴們日前在短片中聊到對她這張專輯的想法，清一色表示光聽音樂就感受到畫面感十足，很想知道音樂背後更多的故事。

(中時 )