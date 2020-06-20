中信兄弟與樂天桃猿的戰績龍頭爭奪戰，今（20）日繼續在洲際球場開戰，昨天輸球的桃猿隊打擊大爆發，陳俊秀上演全壘打雙響炮、包辦4打點，最後樂天桃猿11比1大勝中信兄弟、中止2連敗。

中信兄弟排出對戰猿隊很有壓制力的洋投米蘭達先發，投5局被打10安打、包括4支全壘打，失了9分，完全失去先前對戰的封鎖能力，米蘭達本季3場先發5局吞2敗，目前身為本季最高薪洋投的米蘭達已經5連敗。

今天洲際球場湧入6118人，創上本季最多觀眾人數，不過中信兄弟全場只有3安打，難以發動攻勢，勝投是桃猿隊先發洋投威拉諾，投了7局被打3安打、失1分，獲得單場MVP，這是威拉諾本季、也是對戰中信兄弟的首勝。

此役1局上，樂天桃猿展開得分火力，林立安打上壘後，林泓育接著轟出全壘打，猿隊拿到2分，陳俊秀也打出陽春炮，猿隊取得3比0領先。

中信兄弟在2局下也有得分攻勢，張志豪、陳子豪安打，林書逸保送，形成滿壘，高宇杰打出高飛犧牲打，中信兄弟追成1比3；不過，3局上，桃猿陳晨威揮出右外野方向陽春炮，達成生涯100得分。

5局上，桃猿陳晨威、林智平各打1打點安打，陳俊秀追加3分炮，猿隊單局攻下5分，領先比數拉大為9比1。6局上，中信兄弟換上彭識穎投球，仍然擋不住猿隊攻擊，林智平打出2打點安打。

(中時 )