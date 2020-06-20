高雄市長將於8月15日進行補選投票，韓市府前民政局長曹桓榮前往領表，被認為是韓團隊出征，但他也說沒有和韓國瑜商量過，基於跟隨韓國瑜以來認真為高雄市付出，不捨團隊努力認真的精神無法延續。但有綠營議員則是擔心市府會行政不公。對此，臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」則是發文寫下，「又看到這兩天綠營開始猛打局長，如果沒威脅何必打呢？」

「韓黑父母不崩潰」在臉書寫下，那天小編看著曹桓榮單槍匹馬自己去領表，身邊沒有任何國民黨的公職人員陪同，甚至沒有先尋求韓市長的支持，又看到這兩天綠營開始猛打局長，「如果沒威脅何必打呢？」

粉專小編也提到，不知道國民黨最後徵召誰出來參選，但是目前曹桓榮對高雄的願景以及對韓國瑜團隊的肯定，「就是值得我們為他加油！」而貼文曝光後，網友則是紛紛留言表態，「謝謝局長為高雄單槍匹馬領表。加油」、「局長加油站在正義的一起加油為高雄好」、「曹局長也許沒那麼重量級...但他是個會做實事的人選」。

(中時電子報)