陳其邁於18日辭去行政院副院長職務，19日展開高雄市長補選行程，而過往言論也被網友翻出來檢視，陳其邁曾於2017年12月20日在政論節目中表示，根據國安局統計，全台共有5000多名共諜。網友則表示，知道了還不抓，民進黨執政是幹甚麼吃的？

根據《自由時報》當時報導，陳其邁在2017年12月20日接受政論節目《新聞面對面》訪問時指出，根據國安局統計，全台灣共有5000名共諜，潛伏在各行各業之中。

而早在當年（2017年）3月14日，國民黨立委黃昭順質詢行政院長林全是否有5000共諜滲透政府機關，林全當時說，他無法查證，「我手邊沒這樣的資訊。」時任陸委會主委的張小月也表示，政府部門從未公布過任何共諜相關數據。

當時PTT反應，「相信腦殘的人比共諜更多」、「唬爛我也會阿」、「沒評沒據隨便指控」、「那還不通通抓出來」、「時代錯亂」、「陳其邁喔，陳哲男的兒子」、「知道了還不抓，民進黨是怎麼執政的？」、「葉宜津的先生趙哲宏去上海求學，國籍填中國」、「全抓了，再來靠北白色恐怖？」

陳其邁此番言論現在被翻出來後，網友則指出，「講那麼多還知道哪裡有共諜，就拿出證據抓人啊。知道了還不抓，民進黨執政是幹甚麼吃的？」

(中時電子報)