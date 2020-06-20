美式賣場好市多以非常划算的量販優惠著稱，近而受到許多國人的喜愛，近日有民眾看到賣場上一款「鹽糖」，PO網詢問秒被推爆，眾人直呼「超好吃！」尤其夏天吃更適合，還有行家指出，這款鹽糖幾乎是山友必備。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示「聽說這個鹽糖夏天很流行吃，看到很多人拿，該試一下嗎？」貼文一出馬上引起眾多網友留言直呼「好吃到停不下來！」網友形容這款鹽糖吃起來不但「涼涼的」，口感不膩也不會太甜，很適合夏天。

不過有內行指出，好市多賣的份量很大，放久了會變軟，建議可以放冰箱保存，或是在其他通路也有販售小包裝的。而這款鹽糖更是山友爬山必備，一小包非常適合運動完補充鹽分。

網友表示「非常好吃，一吃上癮，吃完記得刷牙！」、「酸酸涼涼的，很適合夏天 還不錯」、「夏天要注意溫度變化，會變得黏黏的」、「好吃！千萬不要配冰飲料，會很嗨～」、「 好吃，一顆吃完喝口冰水會直衝腦門的涼！」、「爬山山友的好朋友」、「爬山健行邊走邊吃的好夥伴」。

(中時電子報)