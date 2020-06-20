數位貨幣似乎挺過了新冠疫情，數位貨幣狂熱份子至高目標的「央行數位貨幣」（central bank digital currency, CBDC），主要國家中央銀行彷彿也無意放棄研究此項「未來議題」，只是面對這個「太新了」的題目，包括我國央行、加拿大、新加坡等，都直接表示，要和外部技術合作協作、公開延攬專案經理進入央行一起工作。

由中央銀行發行CBDC的新構想，央行表示，既是技術上的變化，且是央行現金及準備金以外，另一種形式的中央銀行貨幣，未來可能對經濟、社會產生深遠的影響。因此，國際間央行雖對CBDC抱有期待，仍需保持嚴謹的態度，持續進行研究與試驗，目前市場上訊息最多就屬中國大陸人行的「數位人民幣」試行計畫。

我國部分，央行表示，上年6月已成立CBDC研究計畫專案小組，下設CBDC工作小組與民間機構協作，分階段進行CBDC相關研究與試驗計畫；初期聚焦於各種技術之試驗，以深入瞭解並掌握相關技術之進展，以及實際應用於CBDC的可行性。

意即，即使法幣數位化只「還在說說」，央行未曾停止研議CBDC，而且內部自行設定第一階段、下一階段等階段性行動，目前第一階段「批發型CBDC 可行性技術之研究」今年上半年完成與本地3個學術單位的委辦計畫，下一階段則針對「通用型CBDC概念驗證」，預計於第3季啟動。

央行表示，CBDC工作小組有意在下一階段與外部技術團隊協作，規畫CBDC雛形驗證平台之建置，並採雙層式運作架構；進展與國際腳步一致。

向外部找尋合作，已成為各國央行CBDC小組今年來的新動作。加拿大央行6月上旬在官網上公布延攬CBDC專案負責人，而非從內部直接挑選，以作為加國發行CBDC做準備。新加坡的情況，則是由具央行功能的星國金融管理局（MAS），3年多前開始與全球區塊鏈聯盟R3合作，探索其分散式帳本技術（DLT）適用在CBDC的可行性，近期泰國央行向MAS請益，有意借用此項作法啟動泰式CBDC。

(工商 )