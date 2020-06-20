北市京華城拆除工程，20日下午15時許驚傳工地意外，現場8樓的樓地板突然坍塌，約100平方公尺的石塊及鋼樑墜落到1樓，砸到1樓一輛小山貓及小貨車，經清點現場施工人員，發現一名47歲邱姓工人疑似受困其中，經搶救7個小時後，救護人員已發現被掩埋的山貓，發現邱男受困在裡面，叫他已無任何反應失去意識，目前正設法將車內土石清運、切割車體後，將邱男拉出車外。

受困工人崩潰痛哭(圖/林郁平攝)

家屬情緒崩潰只能輪椅送出來(圖/林郁平攝)

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