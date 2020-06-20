京華城失蹤工人尋獲已無意識 救護人員設法從土堆中救出 23:002020/06/20 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 搜救人員晚間10時許，已尋獲受困的邱姓工人，目前正設法要將他拉出。（林郁平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市京華城拆除工程，20日下午15時許驚傳工地意外，現場8樓的樓地板突然坍塌，約100平方公尺的石塊及鋼樑墜落到1樓，砸到1樓一輛小山貓及小貨車，經清點現場施工人員，發現一名47歲邱姓工人疑似受困其中，經搶救7個小時後，救護人員已發現被掩埋的山貓，發現邱男受困在裡面，叫他已無任何反應失去意識，目前正設法將車內土石清運、切割車體後，將邱男拉出車外。 受困工人崩潰痛哭(圖/林郁平攝) 家屬情緒崩潰只能輪椅送出來(圖/林郁平攝) (中時 ) #發現 #現場 #人員 #意識 #工人 #京華城 也許您會感興趣 社會熱門新聞 彰化76歲老翁檢出腦瘤 竟闖泰和平交道坐軌遭撞斃 - 社會 比冰箱還耗電！家中另1個「吃電怪獸」是… - 社會 瞎到爆！探病覺得熱 家屬拔呼吸器裝冷氣 病患當場死亡 - 社會 陸軍206旅新兵睡夢中突暴斃 軍方出面說明了 - 社會 嚇！家門口地上裂出「神秘大洞穴」 進洞裡一探....「能蓋12棟房」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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