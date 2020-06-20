前高雄市長韓國瑜遭罷免去職後，許多支持者對此結果十分不滿，在全台發動罷免活動，桃園市議員王浩也是目標之一，目前「罷王」正在進行第一階段連署，但卻傳出連署站遭施壓關門。前立委陳學聖痛批此事，而王浩宇也在晚間回應陳學聖的批評。

「罷王」連署站驚傳遭施壓關門，前立委陳學聖在臉書上痛批，表示有人收到兩顆電池，就趕快請警方保護、有人想罷王，竟然連署地點都被迫關門，難道這就是真正的民主正義嗎？此事讓他相當氣憤。

王浩宇晚間在臉書上表示，他小時候還蠻喜歡陳學聖的，但是不知道這個人怎麼會崩壞成這樣？在完全沒有任何事實根據的情況下，就敢在媒體上這樣隨意抹黑說有人介入罷免活動。

網友們則回應，「說實話，如果王浩宇有那麼大的能量的話，這幾年的從政史就不會是這個樣子了」、「陳當過那麼多屆立委，其實是可以不用跟沒選上立委的人計較」、「以前陳學聖給我的印象算是專業問政的知識藍吧，這幾年崩壞速度無法想像」。

王浩宇回應陳學聖的批評。(取自臉書)

(中時電子報)