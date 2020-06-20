沒想到原本以為中華電信可以輕鬆拿下WSBL第15季季軍的一戰，她們卻跟台電拚到讀秒階段，才驚險以71比67逆轉擊退台電，電信教練黃曉潔說：「我們的目的應該是想提升收視率吧！畢竟如此緊湊的比賽過程才會好看，不是嗎？」

事實上，電信上半場一路落後，甚至打到第3節還落後7分，要不是「小男」徐千惠挺身而出，第3節獨拿12分，幫助電信扭轉戰局，加上台電最後關頭把追平三分球機會交給林嘉慈，結果她匆忙出手變成籃外空心，電信才能驚險獲勝。

「畢竟我們人比較少，昨天首戰就付出不少體力，早就預料今天沒辦法輕鬆贏球，也將面對台電全力壓迫，」黃曉潔說，「幸好小男第3節跳了出來，其實她在場上主要任務還是防守，但當時情勢必須要靠她，她也利用強攻出現效果。」

電信「三劍客」徐千惠、潘姿吟與黃湘婷此役表現都很精彩，徐千惠與潘姿吟各拿18分，黃湘婷也有16分、13籃板，徐千惠賽後相當感謝兩個「學妹」的及時提醒，「在中場休息時間，阿姿與湘婷都來提醒我，必須幫忙分擔進攻工作。」

「真心感謝兩位學妹的提醒，其實我們在場上都會彼此提醒，反正我在上半場進攻花費體力較少，所以才在第3節有所發揮，」徐千惠說，「我想我們的替補火力本來就比較不好，主要還是依賴主力進攻，那個時間點我必須要跳出來。」

潘姿吟賽後說得更直接，「我只是提醒小男姊必須展現更強勢的進攻，畢竟我們確實沒什麼得分點，就算我們人力不足，我們在默契與經驗方面應該更好才行。」

(中時 )