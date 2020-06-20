在滿天綠色彩帶拋出後，第15季女子超級籃球聯賽（WSBL）冠軍確定由國泰人壽拿下！國泰20日以82比62輕取台元完成10連霸，以及WSBL隊史第14冠，不過國泰教練鄭慧芸賽後表示，「今年奪冠感受很不一樣，因為我要更多！」

冠軍賽MVP是20日拿全場最高19分的國泰前鋒陳鈺君爆冷奪下，年度MVP則是她的隊友林育庭，鄭慧芸獲選年度總教練，年度第一隊除了林育庭、鄭伊秀兩名國泰球員，另有彭曉彤(台元)、劉希曄(台電)與黃湘婷(中華電信)。

鄭慧芸口中想要更多的東西，就是希望國泰球員可以獲取更多年度獎項的肯定，「其實我昨天忍住了，並沒有提前講出口，就是關於年度獎項的投票，這對我在季前設定每個球員只打20分鐘來說，她們要去追逐年度獎項難度很高。」

「在我心目當中，鄭伊秀最該領到年度防守球員獎，年度進步獎也該給她，」鄭慧芸說，「她沒有領到的主因，大概是我們幾乎包辦所有數據面的獎項，所以才把年度獎項分給其他球隊，甚至年度第六人，我隨便挑隊上任何1個都行。」

鄭慧芸強調，能夠拿到年度獎項，對球員來說，算是創造肯定的最佳機會，如今沒辦法包辦所有年度獎項，鄭慧芸說：「我想明年我會好好來設定一下，不要只是安排每個球員打20分鐘，可能讓她們打多一點時間，從開季前就設定好。」

(中時 )