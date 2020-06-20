大家都知道酒精是易燃物品，絕對不可靠近火源，但一名男子不信邪，嗆「75%酒精濃度不夠，不信燒得起來」，沒想到一點火之後，火勢一發不可收拾，短短幾分鐘內廠房就付之一炬，點火男子事後也相當懊悔，但依然遭逮捕收押。

根據《新浪浙江》報導，這起案件發生在6月9日的大陸浙江省義烏市，當時舒姓男子與田姓男子打賭，表示75%酒精濃度根本不夠，不信可以點燃，接著便拿起打火機點火，一旁的田男看到後趕緊阻止，但已經來不及。

由於用酒精點火，加上旁邊全都是紙類、紙箱等易燃物，火勢一發不可收拾，儘管旁邊員工見狀趕緊拿滅火器滅火，但依舊阻止不了熊熊烈火，嚇得在場員工全部逃出門，短短幾分鐘內，整間工廠付之一炬。

最終義烏市派出7輛消防車外加56名消防員，才將火勢熄滅。事後舒男也遭逮捕，他相當懊悔表示以後會好好學習消防知識，不再玩火。但網友仍是罵聲一片：「以後公司徵人還要先測智商」、「酒精也敢玩，這哪來的膽」、「請到這種傻B，老闆上輩子不知造啥孽」、「怕不是敵對公司派來的臥底」、「沒知識真的很可怕」、「往好處想，證明了這酒精沒有偷工減料」。

(中時電子報)