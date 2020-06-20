當民進黨立委紛紛出來痛批提名國民黨前台東縣長黃健庭擔任監察院副院長，民進黨籍新竹市長林智堅19日晚間竟然在臉書上力挺黃健庭，逆綠營方向。林智堅是民進黨立法院黨團總召柯建銘的子弟兵，黃健庭19日下午在立法院召開記者會時，媒體詢問誰幫忙借會議室，黃健庭也說是柯建銘，還說柯是老朋友。

18日晚間傳出民進黨可能提名黃健庭擔任監察院副院長，綠營晚間開始陸陸續續就有反對聲浪傳出，最後提名記者會也臨時喊卡。根據《中評網》報導，黃健庭透露因為與柯建銘是老朋友了，才會請他幫忙就會議室。但因為中興大樓會議室太小，最後黃健庭直接在中興大樓大廳開記者會。

新竹市長林智堅19日晚間竟然發文挺黃健庭，與綠營批評聲浪逆向而行。林智堅過去柯建銘助理，他臉書發文表示，去年，他帶著市府團隊到台東辦理共識營，也和黃健庭縣長換了LINE，希望未來有更多機會能和他在市政建設上多請益交流。

林智堅說，昨晚，想傳個LINE給他，原本想恭喜他、也感謝他願意承擔這個位置，某種程度上也代表著藍綠和解，不過想了想怕像是錦上添花，也因此作罷。

(中時電子報)