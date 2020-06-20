蔡衍明基金會端午送愛

蔡衍明基金會課長周哲仁20日夜晚陪同安欣關懷協會社工夜訪、發送物資和紅包，希望讓邊緣戶也能享受佳節氣氛。(蔡依珍攝)

蔡衍明基金會課長周哲仁20日夜晚陪同安欣關懷協會社工夜訪、發送物資和紅包，希望讓邊緣戶也能享受佳節氣氛。(蔡依珍攝)

蔡衍明基金會課長周哲仁20日夜晚陪同安欣關懷協會社工夜訪、發送物資和紅包，希望讓邊緣戶也能享受佳節氣氛。(蔡依珍攝)

蔡衍明基金會課長周哲仁20日夜晚陪同安欣關懷協會社工夜訪、發送物資和紅包，希望讓邊緣戶也能享受佳節氣氛。(蔡依珍攝)

蔡衍明基金會課長周哲仁20日夜晚陪同安欣關懷協會社工夜訪、發送物資和紅包，希望讓邊緣戶也能享受佳節氣氛。(蔡依珍攝)

蔡衍明基金會課長周哲仁20日夜晚陪同安欣關懷協會社工夜訪、發送物資和紅包，希望讓邊緣戶也能享受佳節氣氛。(蔡依珍攝)

200日的等待終盼到2000公里的返家路！蔡衍明基金會20日到桃園端午慰問、發送紅包和物資給弱勢邊緣者，社工透露去年底有位日籍老翁原是台灣女婿，酗酒導致家庭破碎、丟了工作淪為街友，受限法規申請不到社會福利，靠蔡衍明基金會的挹注生活，月初也順利返鄉，成為最好的端午節禮物。

安欣關懷協會主任吳兆彪表示，62歲的阿卡桑（化名）年輕時來台工作、成為台灣女婿，育有2女，但他染上酒癮後棄妻小不顧，南下獨自生活，卻患上情緒障礙，多疑、起伏不定，連工作也沒了，最後淪落街頭。

吳兆彪說，在公所轉介下協會開始服務，發現阿卡桑有血壓問題，不時暈倒跌倒，但他仍是日本國籍、失業後沒了健保，就醫成問題，受限法規政府資源無法幫助到阿卡桑，有賴蔡衍明基金會三節紅包和小額補助幫忙。

吳兆彪透露，社工曾找上阿卡桑的妻子，但妻子獨自帶著2女、日子也不好過，更鐵了心要離異，只好協助2人辦完離婚手續，在台孑然一身的阿卡桑想要返鄉，卻因新冠肺炎卡關，6月終於盼到大解封，並申請到社會局專案補助，終讓阿卡桑踏上歸鄉之路，在機場頻頻道謝。

吳兆彪說，蔡衍明基金會從2014年開始挹注安欣關懷協會，不但平時提供報紙讓街友義賣、協助近60名街友走向正軌，三節也都會發送150個紅包讓街友過佳節，更有小額補助，可支應政府無法支出的理髮、拍照、補辦證件規費等，幫助街友重新找回身分，才能申請政府的身障鑑定、生活補助等，甚至還幫忙繳清健保欠費，讓街友順利就醫，每次從幾百塊到近萬元不等。

蔡衍明基金會課長周哲仁20日也陪同吳兆彪夜訪、發送物資和紅包，希望讓邊緣戶也能享受佳節氣氛，街友們頻頻感謝基金會的善舉。

(中時 )