周五（19日）適逢富時台灣指數調整盤後生效，台股成交量來到接近2500億巨量。這是自8523點以來的最大單日成交量，加權指數若能站上11540點，可視為轉強訊號，周五收盤指數雖然來到11549點，但是從籌碼來看，三大法人買賣超，外資賣超102億，投信與自營商分別買超4.8億與13.93億，外資在6月分急速匯入大舉作多台股，期間除15日反手賣超156.5億元，與周五之外，其餘都是買超，也帶動台幣強升。

由於周五只有上漲1.53點，且下周還有端午連假，投資人是否又擔心連假賣壓？

從板塊個股來看，權值王台積電拉上平盤，鴻海與股王大立光收紅，股后矽力最高衝上1905元，之前的高價位4千金變成了5千金，宅經濟的遊戲股王鈊象EPS挑戰60元，續飆新天價，前股王聯發科一度衝上560元，創下近10年來新高，光學元件股的玉晶光寫下675元歷史新高，今國光連拉4根漲停板，你認為這樣的行情是冷還是熱？

技術面來看，加權指數站上5日及10日均線之上，也並填補6/12的向下跳空缺口，指數也如我說緩步趨堅，但多數人還是把年後大跌696點的長黑K棒視為心理壓力。

從本周日均量來看僅1,900億元，稍有不足，下周台股僅3個交易日，預期端午連假前多數人還是有避險的心理壓力，但法人衝刺季底作帳行情，操作上仍有空間及佈局進場的機會，可多留意蘋概股、PCB、5G題材等個股。

（大宇國際證券投顧分析師謝逸文）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時電子報)