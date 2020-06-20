繼前台東縣長黃健庭之後，另一位備受爭議的前水利署長陳伸賢先生因部分媒體、團體以其曾遭彈劾多所質疑、批評，為免各界爭擾，致生朝野不安，已向府方婉辭新屆監察委員提名的推薦。

總統府發言人張惇涵表示，提名審薦小組推薦陳伸賢主要原因，是因陳是國內知名水利工程專家，投身公職服務三十年，在相關領域有豐富的經驗。

張表示，現在為了避免各界不必要爭擾而婉辭，府方理解並且尊重陳的決定。

(中時 )