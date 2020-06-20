監委被提名人陳伸賢婉拒提名 府方：理解 尊重 23:332020/06/20 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府發言人張惇涵。(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼前台東縣長黃健庭之後，另一位備受爭議的前水利署長陳伸賢先生因部分媒體、團體以其曾遭彈劾多所質疑、批評，為免各界爭擾，致生朝野不安，已向府方婉辭新屆監察委員提名的推薦。 總統府發言人張惇涵表示，提名審薦小組推薦陳伸賢主要原因，是因陳是國內知名水利工程專家，投身公職服務三十年，在相關領域有豐富的經驗。 張表示，現在為了避免各界不必要爭擾而婉辭，府方理解並且尊重陳的決定。 (中時 ) #陳伸賢 #提名 #推薦 #水利 #小組 也許您會感興趣 政治熱門新聞 黃捷嗆罷免沒那麼容易 鳳山在地人爆真實狀況 - 政治 陳其邁高雄補選票數恐輸韓國瑜？驚人預測出爐... - 政治 高市長補選 他一算驚爆：國民黨找這人真的可以贏 - 政治 沈富雄：韓國瑜高市長補選前做這件事 可鼓舞士氣 - 政治 民進黨一連串爭議後 蔡英文最新民調曝光 這數字讓網友們驚呆了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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