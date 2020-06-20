網友在臉書社團貼出一張照片，一位身穿套裝的汽車女業務埋首在轎車底部翻找，身穿的白襯衫和黑絲襪成強烈對比，而不科學的短裙險些害呼之欲出的逆天長腿走光。網友目睹這一幕直呼：這就叫專業！

近日才在《爆廢公社二館》才有一張「Ubike正妹跌出最美風景」讓網友暴動，一位穿著貼身背心搭白襯衫的正妹在信義區騎Ubike不慎跌倒，路邊機車騎士連忙前去攙扶，這一幕被網友拍下PO網「該扶長輩還是扶車？」

日前一張「Ubike正妹跌出最美風景」讓網友暴動。(摘自爆廢公社二社)

今又有網友在《爆廢公社》貼出一名貌似進口汽車女業務，在車底查找物品的照片。這名女業務身穿白襯衫，搭配黑絲襪短裙，相當認真地趴在地上檢查，除了她自己外，眾人都十分擔心她的小短裙差一點就包覆不住她的逆天長腿。女業務埋頭苦幹，認真工作的模樣也獲得原PO大讚「專業」！全網隨即暴動。

網友紛紛表示，「拍攝者不救？」、「我有大膽的想法」、「這是特技表演吧！」、「接下來的劇情我好像在別的影片看過」、「我車有些毛病，請問貴公司住址？」、「業務就是要了解車況」、「雖然很討厭他們家的車，不過這個敬業程度令人讚嘆」、「腿，啊不是，是業務很辛苦！這姿勢，啊不是，是這業務真專業！」、「真的有職業道德！」、「躺著才叫專業」。

(中時電子報)