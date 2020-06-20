香港1對年約50歲的夫妻20日晚間遭房務人員發現，陳屍於台東縣卑南鄉1間民宿內，警方在現場發現2人留有的護照、遺書、木炭，現場門窗無外力介入跡象，也沒有打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑，真正死因有待進一步調查釐清，民宿業者對此也回應了。

警方調查，夫妻倆年齡約50歲，20日晚間被發現於台東一間民素燒炭輕生，房門及窗戶未被破壞，沒有打鬥痕跡，現場留有燒過的木炭及一封疑似遺書的書信，救護人員抵達時，經檢查研判2人已死亡多時。

民宿業者相當崩潰。（圖／翻攝畫面）

這對夫妻曾多次到台灣旅遊，去過很多縣市，2人在遺書中表示，在香港沒有親人，很抱歉在台灣輕生，造成民宿主人和台灣的困擾，如果器官可用願意捐出。

根據《自由時報》報導，民宿業者哀嘆，前一日2人還好好的，跟他們聊天也很開心，他們說因為要躲避疫情才來台灣環島，「但為何偏偏挑上我這家民宿？」感嘆早上才幫他們買早餐，但他們卻沒回應，結果2人輕生了，而陳屍地點是在戶外露營車，現在只能銷毀整台車。

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(中時電子報)