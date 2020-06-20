中印邊境再爆衝突，但是雙方在衝突中都沒有開槍，雙方士兵是用互擲石頭攻擊，為何會如此？資深媒體人趙少康解釋說，這是因為24年前中印簽了協議，指雙方最好不要用火器，

趙少康在《趙少康觀點》節目中表示，兩個核子國打仗用石頭，回到了石器時代。這是因為中印雙方都有核子武器，當都有核子武器時，就不敢輕易動用，擺明不用。還有24年前中印簽的那個約，指最好不要用火器，那就用最原始的打群架。

趙少康認為，印度宣稱印方死亡人數有20個，還公布中方死了57個，名單很多都是中共開國大將，這有點好笑。印度怎麼會知道中方死亡的名字，中方自己都沒公布。大陸方面則是說印度不只死20幾個，死亡的人數更多。

趙少康指出，此次中印衝突，死亡的很多都是掉下山谷，蠻慘的。那個地方很冷，海拔4200公尺，真的是寸土不生、不毛之地、冰天雪地，溫度都在零度以下。一旦受傷以後，自己不能夠產生足夠的溫度，又沒辦法立刻後送就醫，就會死，有的跌落山谷、有的是凍死，所以這件事還是要和平解決，這要看談判，打架解決不了問題。

(中時電子報)