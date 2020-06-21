有「3金影帝」美譽之稱的台灣藝人吳朋奉，同時是金馬獎最佳男配角、台北電影節影帝及金鐘獎視帝，他在演藝圈的影帝地位早已毋庸置疑；不過，令人感到惋惜的是，日前他因為突發腦中風猝死家中，消息一出震驚各界，尤其他年僅55歲正值中年、演藝前途一片大好之際，毫無預警地突然倒下，說來就來的意外風險，也再度喚醒國人對於腦中風預防與治療的重視。

據了解，在事發2個月前，吳朋奉曾經向經紀人提及經常感到胸悶、感覺呼吸不上來的現象，也因此起初死因讓人直接聯想到可能是心肌梗塞以致猝死，另有媒體則指出，他在3年內連軋11部連續劇，有「過勞」之虞，或許是因為這樣而引起的猝死……；最後經法醫相驗，已確認吳朋奉的死因為突發性腦中風。

對此，專科醫師提出說明，不論是心肌梗塞、過勞或是腦中風，3者息息相關、牽一髮而動全身，怎麼說？一言以蔽之，「過勞」會增加心腦血管疾病的風險，進而引發心肌梗塞或是腦中風。本周小花平台延伸上周專題報導：《金鐘影帝吳朋奉腦中風猝逝…擊退無聲接近的殺手，我們可以做些什麼？》深入探討，持續佔據國人10大死因前3位的心腦血管疾病對於人體造成的健康危害，同時也為讀者整理先前小花平台保險顧問針對心肌梗塞、過勞及腦中風提出專業保險規劃建議。

過勞死藝人何其多，為何唯獨高以翔受到高度關注？

說到過勞與心肌梗塞對於人體健康的危害，不免讓人聯想到國內藝人高以翔因為心源性猝死，就是與其連日來拍攝實境節目熬夜又過勞有著直接的關係。針對高以翔的猝死，不僅受到國人關注，更提高層級至國際關注的程度，對此，有人提出疑問：過去國內過勞死的藝人何其多，為何高以翔的猝死新聞延燒多時，並引來高度的關注和討論？

有人認為，這是整個社會長期隱忍後的「反撲」，對於一般上班族來說，許多人在沒有加班費的情況下延長工時，內心不滿的情緒恐已累積成災，再加上看到高以翔年僅35歲可說是英年早逝，回頭再看看自己的現況，將這種情緒投射到自己身上，不免加速了內心對於「過勞恐把身體搞壞」的恐慌感，也因此受到高度的關注和討論。

針對「心肌梗塞」的保險理賠，小花平台保險顧問指出，心臟病最常見之一就是心肌梗塞，目前市面上各家保險公司普遍開辦的險種諸如：實支實付型醫療險、定額給付型醫療險、重大疾病險及特定傷病險等，都可以用來轉嫁罹患心肌梗塞後的醫療費用支出。

(中時電子報)