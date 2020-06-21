近來受到新冠肺炎疫情延燒影響，人們的生活型態明顯轉變，人與人之間維持一定的社交距離，外食用餐機會能免則免、自己在家煮食蔚為一股風氣，不少餐廳名店也因為不敵疫情衝擊紛紛應聲倒下，就像由藝人藍心湄、陶晶瑩及舒淇合資經營的kiki老媽川菜館，近日傳出其中一間分店即將收攤、結束營業的消息，尤讓小編感到惋惜的是，這家餐廳挺過SARS疫情、熬過一例一休，卻撐不過此次的新冠肺炎，特別是以前經常與家人、朋友相約吃吃喝喝，滿載著開心愉快的回憶，聽到要歇業的消息，心中難免感到不捨……。

相信有不少人引頸期待著，疫情趕快結束、讓生活回復正軌，可以不再畏懼地走進餐館用餐、如往常般與朋友見面聊天；面對災難，該如何因應期待與現實之間的差異？考驗著各人的智慧！以下小花平台整理國內養生達人提出當疫情過後的自保健康之道：

首先是吃得好、睡得好，幫自己的健康「打底」！

《黃帝內經》：「五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣……」，其中的「五穀」、「五果」、「五畜」及「五菜」中的「五」字，其實意思是平日三餐中要吃得雜一點，不挑食、不偏食，酸甜苦辣鹹各種味道都要吃一點，也就是力行傳統飲食習慣，就能遠離疾病並確保身體健康。

除了吃得好也要睡得好，根據一項科學研究顯示，人體如果長期熬夜，免疫力和抵抗力自然下降，身體的各種病痛也將隨之而來。以此次新冠肺炎疫情來說，因為尚未開發出疫苗，關鍵就在於個人的免疫力和抵抗力，比較強的人愈能抵禦病毒，反之則很難熬過去，可見睡眠對於人體健康的重要性。

不同年齡層需要的睡眠時間也不一樣，「美國國家睡眠基金會」（NSF）建議各個年齡層的「黃金睡眠時間」：

0至3個月的「新生兒」－每天睡眠至少14至17個小時。

4至11個月的「嬰兒」－每天睡眠至少12至15個小時。

1至2歲的「幼兒」－每天睡眠至少10至13個小時。

3至5歲的「學齡前兒童」－每天睡眠不能低於8個小時。

6至13歲的「學齡期兒童」－每天睡眠至少9至11個小時。

14至17歲的「青少年」－每天睡眠至少8至10個小時。

18至25歲的「年輕人」－每天睡眠至少7至9個小時。

26至64歲的「成人」－每天睡眠至少7至9個小時。

65歲以上的「老年人」－每天睡眠至少7至8個小時。

小花平台關心你的健康，提醒你唯有預先規劃保障，才能在風險來臨時從容面對；受到新冠肺炎疫情延燒影響，金管會近日公布，決定提早調降壽險保單責任準備金利率，確定於7月調降，包括：新台幣降息1碼、美元與人民幣各降息2碼，至於澳幣更大幅降息4碼。

據保險業者預估，外幣保單的責任準備金利率都將會調降，其中又以終身型的儲蓄險和利變型保單影響最鉅，對於保費要變貴一事，你是否聽得似懂非懂、感到「霧煞煞」？小花平台編輯群時刻關注國內保險大小事，即時、持續為讀者追蹤相關重要議題：

(中時電子報)