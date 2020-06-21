就在新冠肺炎疫情持續肆虐全球、許多龍頭企業必須靠著紓困金才能活下去的此刻，近年風起雲湧、訴求「高標準良心投資」的ESG浪潮，成長動能是否依舊？答案，出乎意料。

我懷疑許多與環境相關的議程，將因此擱置多年，……」說話的，是歐洲最大廉價航空瑞安航空（Ryanair）執行長奧萊利（Michael O'Leary）。5月間，西方國家的新冠肺炎疫情仍未受控，一場由英國《金融時報》舉辦的網路研討會中，奧萊利悲觀表示，受到疫情衝擊，近年在全球投資圈興起、俗稱ESG的「責任投資」浪潮，對於許多企業來說，將是一種無法承受的奢侈品。

奧萊利的論調，呼應了今年以來市場部分ESG「懷疑派」人士的看法，這些聲音認為，在股市上漲時，投資人或許會樂於把錢投向那些「ESG表現較佳」的企業或資產組合；然而，當市場發生動蕩時，投資人對於「環境永續」、「勞工權益」等層面的關注熱情，可能迅速冷卻。

直觀上，這些質疑似乎想當然耳，畢竟對「永續經營」的追求，可能代表企業必須犧牲部分短期獲利，而在經濟極度低迷不振、許多企業連存活都有困難的情況下，要求一位追求獲利的理性投資人，仍然秉持「高標準的良心」進行投資，似乎過於苛求。

需求多強勁？今年第一季 ESG基金持續淨流入

然而，隨著今年第一季全球主要資產管理公司基金操作績效、資金流量的陸續公布，我們卻看到了一番「全然不同」的光景。某種程度來說，這場疫情截至目前的發展結果，不但沒有擋住ESG的發展勢頭，反而讓這股新興投資力量變得更加洶湧。

最鮮明的指標，就是資金流向。根據投資研究平台Morningstar Direct（晨星）資料，在疫情開始蔓延的1到3月間，全球市場包含開放型與指數型的所有基金，整體資金淨流出達到3847億美元。但在其中，採用ESG策略作為主要投資

依據的3千3百檔基金，卻是「淨流入」457億美元；這也代表，「非ESG基金」在同期間是出現4304億美元的資金淨流出，兩者之間形成鮮明反差。

流入「ESG基金池」的資金中，以歐洲市場貢獻最大，吸引331億美元的淨流入，占72.4％；第二大的美國市場雖僅貢獻105億美元，占23％，流入金額卻比上一季度多出逾20億美元，今年1月分流入金額更來到52億美元，創下單月最高紀錄。

至於近年ESG蓬勃發展的亞太地區，第一季流入ESG基金金額亦有13.9億美元，整體ESG基金的資產相較去年第四季成長21％，來到77億美元。

績效多猛？股市崩盤時 ESG優等生個股抗跌

何以在疫情蔓延時，投資人「良心大爆發」？知名ESG諮詢機構Sustainalytics研究部主任摩洛（Doug Morrow）認為，核心關鍵仍是兩個字：績效。

「我們對此（指疫情期間ESG基金受投資人歡迎）並不感到訝異。」摩洛在今年5月發布的一篇報告中指出，根據Sustainalytics先前的研究顯示，那些ESG評級表現較好的股票，在股市崩盤期間往往相對「抗跌」。

他先以2018年第四季的情況舉例，當時，富時全球指數下跌12％，標普5百指數更是大跌13.5％，「但那些在富時全球評比中，ESG得分較高的企業，當季度的股價表現平均，要比全球指數高出55個基點（5.5％）。」

另一方面，晨星的回顧統計也發現，ESG基金的整體績效，相較一般基金更不容易受到「市場波動」的干擾。例如當2018年市場整體呈下降趨勢時，有63％的ESG基金報酬率領先整體基金平均。而在2016年、2017年和2019年市場處於上行階段時，亦分別有55％、54％和65％的ESG基金表現領先整體平均。

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《今周刊》第1226期

(中時電子報)