肢體動作專家分析，英國凱特王妃在教育、陪伴孩子方面相當有主見，比起遵守王室傳統，她和威廉王子更在意哪些事對孩子最好。

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英國《每日快報》（Daily Express）報導，凱特2011年嫁給威廉王子，至今嫁入英國王室將近10年，肢體動作專家詹姆斯（Judi James）分析，凱特教育、照顧喬治王子、夏綠蒂公主、路易斯王子等3個孩子，並非一味遵守王室傳統與前例，更常見的情況是，她把這些規範拋諸腦後。

例如，過去小王子、小公主們拍照時，總會換上最好的服裝，儘管凱特偶爾也很樂意這麼做，不過她更常親自為孩子們的照片操刀，以保護他們的隱私。

肢體動作專家分析，英國凱特王妃為孩子們挑選衣服時，會特別搭配相近色系，以凸顯一家人的感覺。（資料照／TPG、達志影像）

她分析這幾年威廉一家人的照片，她認為凱特已經把任何王室嚴格的穿衣規則拋在腦後，比如，凱特會搭配孩子們的穿衣色系，讓他們的衣著是同一色系或是相近色系，以強化一家五口、和威廉王子一體的感覺。

肢體動作專家分析，英國凱特王妃為孩子們挑選衣服時，會特別搭配相近色系，以凸顯一家人的感覺。（資料照／TPG、達志影像）

肢體動作專家分析，英國凱特王妃為孩子們挑選衣服時，會特別搭配相近色系，以凸顯一家人的感覺。（資料照／TPG、達志影像）

除此之外，詹姆斯也認為，凱特的肢體動作顯示她將培養孩子的獨立性視為第一要務。譬如，凱特會彎下腰來和孩子們說話，顯示凱特希望藉由這個動作讓孩子們感覺到自己長大了、獨立了、更有自信。

肢體動作專家分析，凱特會彎下腰來和孩子們說話，以讓孩子們感覺到自己長大了、獨立了、更有自信。（資料照／TPG、達志影像）

凱特也會降低自己介入的角色，坐在一旁微笑看著喬治王子與夏綠蒂公主做自己的事。

(中時電子報)