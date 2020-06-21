「買手機主要挑相機」已經成為不少消費者的訴求。藉由與三星(Samsung)的合作，小米(Xiaomi)率先發表了搭載1億8百萬畫素(108MP)主相機的小米CC9 Pro、小米10系列手機。緊接在後，三星也在Galaxy S20 Ultra當中用上了自家的108MP相機。到底這兩款手機的108MP相機有什麼不一樣，誰的表現更亮眼，一起來瞧瞧對比結果。

小米10 Pro外觀設計內斂低調

相對於前一兩年大陸品牌手機喜愛的漸層元素及較為亮眼的外觀設計，小米10 Pro在機身設計上更為簡潔，風格內斂不少，也更能襯出頂級旗艦的味道。冬夜灰的款式，色調沉穩，左右側邊的設計也讓持握手感提升不少。

小米10 Pro採用支援TrueColor技術、90Hz螢幕更新率的6.67吋雙曲面AMOLED螢幕，搭配影院級雙揚聲器，也可化身手中的小型劇院，追劇超享受。搭配的高通Snapdragon 865處理器內建X55 5G基頻晶片，搭配LPDDR5記憶體以及UFS 3.0快閃記憶體，以及VC散熱系統，可以讓CPU維持較低的溫度，即便執行需耗費大量性能的應用，也不會因為溫度過高影響手機性能表現。

小米10 Pro機身照(按鍵都置放在右側)。(黃慧雯攝)

小米10 Pro機身照(左側沒有按鍵)。(黃慧雯攝)

小米10 Pro機身頂端。(黃慧雯攝)

小米10 Pro機身底部。(黃慧雯攝)

小米10 Pro支援NFC，也支援螢幕指紋解鎖。(黃慧雯攝)

小米10 Pro SIM卡卡槽。(黃慧雯攝)

小米10 Pro夜拍更自然出色

小米10 Pro採用4+1的攝影鏡頭解決方案。前置鏡頭是f/2.6的2000萬畫素自拍鏡頭，支援HDR、AI人像自拍、AI場景、人像錄影功能，也可拍攝[email protected]慢動作錄影。主鏡頭則是 f/1.69 108MP主鏡頭(支援OIS光學防手震)、f/2.0 1200萬畫素人像鏡頭(支援Dual PD雙核對焦)、f/2.2 2000萬畫素超廣角鏡頭(視野117度)、800萬畫素(10倍混合光學變焦、支援OIS)的組合。最高支援[email protected]錄影、50x數位變焦，也支援AI 2.0、夜景2.0、專業影片防手震功能，支援最高960fps錄影。

對比來說，三星Galaxy S20 Ultra則也是4+1鏡頭的解決方案，是f/1.8 108MP廣角鏡頭（視野79度）、1200萬畫素超廣角鏡頭（視野120度、f/2.2），以及4800萬遠距鏡頭（f/3.5），以及一顆ToF景深鏡頭的組合，支援10倍混合光學變焦、最高100倍超高倍變焦，並搭載4000萬畫素（視野80度、f/2.2）自拍鏡頭。

小米10 Pro(左)與三星Galaxy S20 Ultra主相機日間拍攝對比(1)。(黃慧雯攝)

小米10 Pro(左)與三星Galaxy S20 Ultra主相機日間拍攝對比(2)。(黃慧雯攝)

小米10 Pro(左)與三星Galaxy S20 Ultra主相機日間拍攝對比(3)。(黃慧雯攝)

小米10 Pro(左)與三星Galaxy S20 Ultra主相機夜間拍攝對比(1)。(黃慧雯攝)

小米10 Pro(左)與三星Galaxy S20 Ultra主相機夜間拍攝對比(2)。(黃慧雯攝)

小米10 Pro(左)與三星Galaxy S20 Ultra主相機夜間拍攝對比(3)。(黃慧雯攝)

小米10 Pro主相機對比超廣角相機視野。(黃慧雯攝)

三星Galaxy S20 Ultra主相機對比超廣角相機視野。(黃慧雯攝)

主相機變焦性能上，小米10 Pro支援最高50X數位變焦，而三星Galaxy S20 Ultra則支援最高100X變焦。夜間的話，主相機變焦都僅支援至10X。日夜間的對比照片來看，Galaxy S20 Ultra維持了三星相機在色調上較為鮮豔的風格，但是在背景散景的效果上，小米10 Pro的風格更為自然。主相機變焦能力上，日間變焦性能上，30X以前兩者的表現都相去不遠，以手持變焦來說，都很堪用，用來拍遠距的展演品或是發表會舞台，都綽綽有餘。

小米10 Pro日間變焦照(1X、5X、10X、30X、50X)。(黃慧雯攝)

三星Galaxy S20 Ultra日間變焦照(1X、5X、10X、30X、10X)。(黃慧雯攝)(黃慧雯攝)

小米10 Pro夜間變焦照(1X、2X、5X、10X)。(黃慧雯攝)

三星Galaxy S20 Ultra變焦照(1X、2X、5X、10X)。(黃慧雯攝)

夜間攝影變焦的話，三星Galaxy S20 Ultra在高變焦場景下更為銳利一些；但是有部分場景的加強亮的的方式有點過量，失去了夜景之美，這一點的話小米10 Pro 的夜景更格是更令人喜愛，色偏的情況也較低。可說是同樣搭載108MP相機，但是小米10 Pro跟三星Galaxy S20 Ultra似乎擅長的拍攝場景不同，三星在日間表現更亮眼，小米的話則是在夜間的色調更自然、得人喜愛。

由於法規限制，小米10 Pro目前尚未正式進入台灣，但是預計相對於三星來說，價格上會略為親民一些。若是要選定108MP相機的機種，小米的表現不會令你失望。再加上4500mAh電量(支援50W快速充電、30W無線充電)，盒內送上65W充電器，可說是超前部署了盒內配備，充電速度這一點上也領先對手，是值得推薦的特色。

(科技)