石油市場的再平衡是有可能的，部分原因是美國頁岩油產量的大幅削減，但接下來會發生什麼呢？EIA的最新數據估計，截至6月12日的一周內，產量大幅下降60萬桶/日，較3月中旬創下的每週峰值大幅下降了260萬桶/日。

與此同時，該行業正在重新恢復原油生產，6月底可能會有50萬桶/日的產量恢復。德文能源(Devon Energy)CEO David Hager週二在摩根大通的一次會議上表示，德文能源最近幾周減產約1萬桶/日，但「正處於恢復產量的過程中。」

分析人士對頁岩鑽探下一步行動有不同的看法。摩根士丹利稱，該行業將分三個階段進行。首先，關井重新恢復生產。到那時石油產量將企穩，但要實現這一目標，平均需要40美元/桶。最後，假設油價回升至50美元/桶，產量將恢復增長。

不過，摩根士丹利警告稱，「美國今明兩年的產量增長空間不大。」該行指出，如果產量開始上升，只會使油價的漲勢受阻。截止到2020年底，資本支出削減將導致產量比2019年底減少180- 90萬桶/日。

該行表示，頁岩油行業需要兩年左右的時間，使美油的均價至少達到50美元/桶，才能使頁岩油產量反彈至疫情之前的水平。由於臨時成本削減的逆轉、已鑽井但尚未完工的油井庫存的枯竭以及油價下跌，在第一年可能會迅速恢復某種程度的增長，但在沒有增加投資的情況下，增長率將會在第二年放緩。

JBC能源公司預測，今年剩餘時間裡，美油均價在40美元/桶。該公司在一份報告中寫道：「在這種假設下，預計5月份已完工的油井將跌至200口以下的最低點，到年底逐漸恢復到700口，到2021年底恢復到1000口。」

如果油價平均在45美元至50美元/桶之間，這將需要OPEC+更好地遵守其削減計劃，那麼這將是美國頁岩油的「轉折點」。JBC表示，頁岩產量將在2020年11月達到一個「拐點」，此後將出現迅速復甦，一年後產量將恢復到大流行前的水平。

稍微差點的設想是，美國頁岩油產量要到2023年9月能恢復到今年早些時候的峰值水平。但考慮到目前的情緒，頁岩供應基礎案例的風險偏向於上行。

但有人則更為悲觀，認為「石油市場和更廣泛的金融市場都變得泡沫化」。高盛指出，除了金屬以外，大宗商品的反彈已經超過了基本面。這不僅僅是高盛一家的觀點。

渣打銀行在認為，石油市場目前沒有反映出現第二波冠狀病毒感染病例和相關封鎖的重大可能性，也沒有反映出經濟迅速恢復正常的可能性。這種灰色地帶的缺失在中期內代表了價格的下行風險，但在短期內，將是支撐價格的強大力量。

該行接著批評媒體對石油市場的說法是緊張的。OPEC+的過剩庫存超過10億桶，閒置產能超過1000萬桶/日的市場不能被稱為緊張。雖然未來幾個月全球供應可能低於需求，但要使庫存恢復到五年平均水平，大約需要兩年時間。

(中時電子報)