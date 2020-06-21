百年老店大同今年改選董監事，公司派和市場派大熱鬥，代表市場派出征的前立委黃國昌，批評大同集團相關企業華映是「錢進中國，債留台灣」，大同發聲明駁斥並強調，大同所有工廠皆根留台灣，並配合政府以在「六大核心戰略產業」搶先佈局三項產業，是愛台灣的典型代表之一。

大同以政府規劃的六大核心戰略產業中的資安產業為例，同時，也是這次市場派、公司派彼此攻防的重點。大同強調，大同不能被有疑慮的中資取得經營權，最重要的關鍵因素就是大同也是政府多項資安系統提供者。

大同指出，包含戶政系統、機場港口碼頭的指紋瞳孔進出查驗系統、勞保資料庫，甚至國防部電訊室電子公文系統、軍情局公文檔案管理系統、軍事安全總隊公文管理系統、軍購局採購中心公文管理系統等，都是出自大同之手，「這次股東會不僅是經營權之爭，也涉及國家安全，呼籲投資人不可不慎。」

蔡英文總統規劃未來四年施政的「六大核心戰略產業」，除資安產業大同已提早布局外，大同還在民生戰備、綠能二項產業搶得先機。

大同指出，全球迄今仍在對抗疫情，面對這波疫情，大同也沒有缺席，過去大同家電廠曾生產醫療器材，並具備產品FDA與工廠GMP認證，大同和旗下精英電腦也積極爭取成為製造防疫呼吸器的國家隊成員，把重要戰略物資產業鏈根留台灣，建立「台灣品牌」的全球戰略物資製造業。

另外，綠能產業部分，大同指出，過去以重工、重電起家，過去重要電力設備如馬達、變壓器、發電機、電纜等，大同都是一線生產製造商，此外，還協助台電建置大型變電站、水力發電廠，甚至太陽能建置也已得積達140MW，預估今年底可達到200MW，隨著中央和地方政府積極推動綠電，預估來3年將能達到500MW至1GW。

除了綠電建置，大同也深入研發電廠智慧系統，以隨時掌握系統發電狀況，結合氣象資訊，提供業者發電監控與預測設備，進一步提高發電收入。同時，大同也在智慧電網、能源管理、儲能系統及電力調度管理等，持續投入資源開發，希望結合業者到國際市場推展台灣綠能經驗，共同打造台灣成為「亞太綠能中心」。

此外，大同還配合政府新南向政策，積極尋找印太地區夥伴，今年受到新冠肺炎疫情影響，以及中美貿易戰的不確定性因素下，大同也先佈局全球供應鏈，切入東南亞當地，拓展外銷、擴大營業規模，創造更大的營收與利潤。

▲大同布局三大核心戰略產業概況

▲大同布局三大核心戰略產業概況

(中時電子報)