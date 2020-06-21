雖然以鷹派官員居多的川普政府一向主張對陸強硬，但《紐約時報》專文指出，從白宮前國家安全顧問波頓的新書可知，雖然川普團隊的國安或貿易官員都嘗試制定強硬的對陸政策，解決當前被美外交政策視為最大的挑戰時，卻遇到意想不到的破壞者，就是川普總統本人。

該文指出，儘管川普政府內的高級助手們環繞在國家安全戰略中的「大國競爭」外交政策，但由於政府內部重要參與者已被派系爭執與不可調和的目標所分化。

不過，作為這一切的督導者的總統，主要目標應該是確保達成貿易協議，並向大陸領導人發出訴求，藉此讓他獲得連任。

然而但從波頓新書可知，川普對於人權訴求毫無興趣，作為一名愛交易的總統，他不僅干預了當時美國對陸企中興的制裁，以做為送給中國大陸國家主席習近平的人情，還提議司法提議司法部終止對一名華為高管的訴訟，以換取貿易讓步，並懇求習讓他確保連任。

此外，川普雖然發動貿易戰，但當美方貿易談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）希望大陸做出更深層的經濟改革時，川普為了迅速達成協議的願望，有時削弱萊特海澤的影響力。

該文指出，雖然川普與習近平達成交易可以視為美陸和解，但波頓卻認為，川普只關心自己的政治前途，而並非出於外交政策或美國利益的理解，「故他與習近平之間的對話不僅反映了貿易政策上的不連貫，也反映了川普未將個人政治利益和美國國家利益分開」，「整個國家安全領域也將個人和國家混為一談」。

對此，加州大學聖地牙哥分校21世紀中國研究中心主任謝淑麗（Susan Shirk）表示，波頓的新書有助於解釋為何實際川普政府對陸施壓的行動並未有什麼成就，「因為被川普削弱了，他討好習近平，以尋求大陸領導人給他個人政治甚至商業上的支持」。她還表示，大陸領導人早已學會如何操縱那些只在乎自身利益的獨裁者，並將這些經驗用於操縱川普身上。

(中時電子報)