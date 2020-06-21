梅根與哈利積極參與「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）活動

當梅根和夫婿哈利王子3月淡出英國王室時，女王宣佈，將給他們12個月的觀察評估期。這似乎讓一切有轉圜的機會，以等他們回心轉意。

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）20日報導，梅根和哈利已停用女王在哈巴托與路易斯（Harbottle & Lewis）律師事務所的御用律師。由於哈利王子自從青少年起，就一直沿用女王的御用律師，而他這麼做，實在令人訝異。

一名侍臣說，哈利和梅根這麼做，大大暗示，他們無意返回英國，重新加入執行王室任務的核心成員行列。而這御用律師事務所一直在女王，還有哈利夫婦之間扮演了有用的中間人角色。

原本他們請哈路律師事務所的資深合夥人泰瑞爾擔任（Gerrard Tyrrell）慈善組織「亞契威兒」（Archewell）的總監，但如今反倒用了對手斐石（Fieldfisher）律師事務所的律師。與哈利夫婦親近的消息人士說，他們想走自己的路，要用自己的律師，而不是和王室共用律師。

事實上，梅根不斷告訴朋友，她決定離開英國的直覺是「有道理」的，因為她注定要在美國協助對抗系統性種族主義。梅根的閨密透露，她甚至不排除從政，也一直和脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey），還有其他社區領袖交換意見，看要如何幫忙。這位38歲的前好萊塢女星認為，她的使命遠不只是演戲而已。

而她為了表達對抗種族主義的決心，最近甚至決定疏遠頭號閨密加拿大名媛潔西卡‧穆朗妮（Jessica Mulroney）。至於其中的導火線，在於發生白人警察執法過當，壓頸導致非裔男子死亡，正值全美各地掀起示威抗議浪潮之際，潔西卡為了種族主義問題，和非裔網紅莎夏‧艾克絲特在Instagram上交火。她後來私下威脅要告對方，令莎夏心生畏懼。

事情爆發後，潔西卡的真人實境秀隨即被喊停，美國廣播公司（ABC）的「早安美國」（Good Morning America）也立刻把她列為拒絕往來戶。如今梅根也表態，說她為了維護個人尊嚴與名譽，無法再和潔西卡往來，起碼在公開場合中，她不能再這麼做。

(中時電子報)