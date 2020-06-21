如果是熱愛登山的登山客，一般來說都熟知山中禁忌，也知道不能鐵齒不信邪，畢竟有關山中離奇事件非常多，甚至有些至今仍是未解之謎，其中一項禁忌，也是資深嚮導們一再提醒的，深山中「切勿直呼夥伴全名」，如果不小心叫了全名，會發生什麼事呢？

一位網友在論壇PTT上，分享一段朋友小A（化名）的毛骨悚然經歷，台中的大坑山不僅是熱門登山步道，也是已經廢棄的卡多里樂園、靈異故事紅衣小女孩的所在地，某次小A與朋友們相約爬大坑山，當天選了四號步道，大約下午4點進入步道，一行人開始登山行程。

四號步道步行起來並不算簡單，當大家氣喘吁吁的緩慢上山時，其中一位同行友人小羅（化名），由於體力非常好，登山步道對他來說不難，因此蹦蹦跳跳的走在最前面「開路」，這時一位女友人趕不上小羅腳步，於是大喊「羅XX（小羅全名）爬這麼快是要死喔」！累壞的一群人，沒有發現這句話觸犯了山中禁忌。

由於步行速度不同，小羅與其他人拉開距離，期間小A一行人打電話給已經往上爬的小羅，約好在中間點「軟腳坡」碰面，結果大家都到了，卻沒看到小羅身影，這時不知人在哪的小羅打給其中一人，雙方通話表情卻相當奇怪，不過講好等小羅走回來集合再下山。

小羅出現後不發一語，一夥人決定先下山再說，這時才說出剛剛究竟發生甚麼事，小羅表示接到會合電話時，離軟腳坡約3分鐘距離因此很快就折返，但卻在坡底聽到朋友喊他名字（也是上述喊他全名的友人），同時看到一個人站在那裡，打扮也與友人一樣，所以小羅就跟著下去了。

奇怪的是小羅一直追不到友人，而對方則是不斷喊他的名字，途中還看到焚燒完的灰燼痕跡、紅盤盛裝、看起來還很新鮮的水果、沒燒完的金紙、用石頭壓著的白色衣服，這時天色越來越暗，覺得奇怪的小羅打電話給其他人，才發現大家其實一直都在軟腳坡，那小羅當初追的「友人」究竟是？

(中時電子報)