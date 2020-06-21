隨著大陸CBA在20日宣告復賽，壓軸好戲推出林書豪、郭艾倫這個好友對決戲碼，儘管豪哥手感冰冷，全場投13中3，拿13分、7籃板及6助攻，北京首鋼仍以91比82力退遼寧隊，摘下復賽首勝。目前北京20勝11敗，跟廣廈、遼寧並列第3。

林書豪賽後發布微博貼文表示，「賽季重新開始的第1場比賽，我們依靠團隊合作贏下比賽，為解指導(取代雅尼斯教練位置的解立彬)的第1場比賽勝利和隊友們感到自豪。這真的是漫長的一天，現在我真的沒勁了，感謝球迷的支持。」

也難怪林書豪這場比賽打得這麼累，因為除了這是CBA停賽4個多月之後重新開打，豪哥更在比賽開始還不到兩分鐘，就被對方用很危險的「坐飛機」動作直接壓到背部，頓時讓他倒地不起，幸好他在場上躺了一下子就馬上起身續戰。

可是林書豪手感明顯受到影響，光在上半場，他投7中1，含三分球投5中1，5罰4中，拿7分、3籃板與3助攻，幸好靠著隊友強大火力支援，北京打完上半場仍以50比34領先，隨後下半場更擴大領先到20分，也讓遼寧隊反撲無效。

原本北京首鋼擁有雙外援，除了林書豪，還有一名美籍洋將尤度，卻在賽前突然因傷無法上陣，也讓北京只用單外援面對全本土的遼寧，所幸朱彥西、翟曉川、丘天、方碩、王驍輝等人得分都有上雙，先發上陣的台灣好手周儀翔得到7分。

(中時 )