Joakim Noah and the Clippers plan for him to sign a rest of season deal next week, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Current 10-day contracts, including Noah, expire on June 23. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 20, 2020

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞21日凌晨爆料，本季曾跟快艇簽下10天短約，卻因NBA停賽還沒披過快艇球衣的諾亞，計畫將跟快艇簽約到本季結束，也代表快艇原本比較薄弱的內線戰力，將獲實質補強，增添更多本季爭冠本錢。

在2007年選秀會第9順位被公牛挑走的諾亞，生涯待過公牛、尼克、灰熊等隊，更曾兩度獲選明星球員、1次入選年度第一隊、1次當選年度最佳防守球員、2次入選防守第一隊，防守功力自然相當強悍，卻在上季結束後遭灰熊釋出。

沒想到本季開打之後，諾亞始終乏人問津，直到今年3月10日，才確定跟快艇簽下10天短約，卻在兩天後碰上NBA無限期停賽，讓他還沒幫快艇打過任何一場比賽，如今10天短約將於24日到期，諾亞將跟快艇續約到本季結束。

快艇本季雖有祖巴茲、哈瑞爾兩名長人鎮守禁區，可是身為「三年級生」的祖巴茲，無論經驗或身手，都還沒有辦法面對真正硬仗，光靠哈瑞爾支撐禁區攻防，本來就讓快艇很傷腦筋，如今有了防守凶悍的諾亞加入，快艇陣容更加完整！

(中時 )