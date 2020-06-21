台灣的高中教科書中有些版本，把割據、殖民台灣時代的日本稱為「母國」，不過這個「母國」，在殖民台灣當時，有部分輿論曾經主張以1億圓的代價把台灣賣掉！

根據凃照彥所撰寫的《日本帝國主義下的台灣》一書，引用1914年出版、後藤新平所著《日本殖民政策一斑》（演講），當時日本部分輿論已經開始對佔領台灣的經濟價值提出疑問，甚至產生以1億圓的代價賣掉該島的主張，凸顯出日本殖民統治處於進退兩難的窘境。

《日本帝國主義下的台灣》一書分析，因為日本殖民統治，一方面鎮壓必須耗費龐大軍費，一方面促使軍政統治結束，代之以民政統治的時代。

書中舉例，日本佔領台灣的次年1896年，台灣經常歲出為591萬圓，但歲入只有263萬圓，不足的328萬圓仰賴日本中央政府補助。1897年，台灣歲入1128萬圓，但軍費支出達596萬圓，占53％。龐大的支出，對於停留在產業資本發展階段的日本資本主義而言，是沉重的負擔。

尤其甲午戰爭之後，經濟不景氣，日本部分輿論已開始對佔領台灣的經濟價值提出疑問，甚至產生以1億圓的代價賣掉該島的主張。

作者指出，也因此軍事鎮壓以失敗收場，展開了總督兒玉源太郎與民政長官後藤新平的民政統治時代。

(中時電子報)