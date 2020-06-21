簡單的數學減法，老師卻越教越複雜？一名家長PO出國小孩子的數學作業，題目是簡單的減法，然而老師要求使用「建構式數學」算法，讓他看了直呼傻眼，高喊「覺得心好累」。

網友在臉書《爆廢公社》PO出2張「43-28」數學題目的照片，分別是以前教的直式算法跟現在「建構式數學」算法，直式算法透過借位很輕鬆就能得到答案，但建構式數學算法，要先把43拆成40與3，接著再把40拆成4個10，接著扣掉28，也就是劃掉3個10，第3個10餘2，再把餘2和剩下的10與3加總，得出最終答案15。

複雜的過程讓原PO直喊心累，不少家長也紛紛出來抱怨：「脫褲子放屁式數學」、「媽媽我已經看不懂小學數學了」、「以後我沒辦法教小孩了」、「現在的教育是病了嗎」、「教改到底是改成什麼鬼樣」、「為什麼簡單的算式要搞得這麼複雜」，但也有人認為建構式數學是必要的，表示意在培養邏輯，教學生思考，而不是死背公式。

(中時電子報)