大批信徒簇擁恭迎大甲媽回鑾安座。（陳淑娥攝）

▲2020大甲媽祖遶境進香活動，20日晚媽祖神像回鑾安座，眾信徒爭相觸摸，祈求萬事吉祥。（黃國峰攝）

「大甲媽回來了！」大甲媽11日展開9天8夜的遶境之旅，20日深夜近零時返回鎮瀾宮安座，台中市長盧秀燕也出席大典，現場擠入大批熱情信徒恭迎媽祖，9天8夜的遶境活動圓滿落幕。今年進香首重防疫，遶境活動給幾分？鎮瀾宮董事長顏清標：及格啦！

大甲媽19日晚間駐駕清水朝興宮，20日早上起駕踏上回鑾路途，由於天氣炎熱，途中有信眾不慎昏倒送醫；下午1時許，鑾轎行經大甲溪橋進入外埔，鞭炮聲四起，鑾轎隊伍浩浩蕩蕩進入大甲，今年受疫情影響少了躦轎腳、吃大鍋點心畫面，不過，入夜後，大甲街道出現人潮，現場鞭炮聲更是不絕於耳。

顏清標上個月進行換肝手術剛出院不久，許多信徒看到他現身在遶境活動中，相當不捨及頻頻叫他要注意身體。至於今年不給信徒躦轎腳，顏清標說，沒辦法，這是政府防疫規定，110年的遶境香火不能斷，但在新港有孫子背101歲的阿嬤插著鼻胃管想躦轎腳，舉手之勞讓他躦。

「進喔！進喔！」當哨角、鐘鼓齊鳴，大批信徒湧入廟埕內外，雙手合十恭迎媽祖回鑾安座，盧秀燕也出席安座大典，顏清標、鄭銘坤將正、副爐媽、湄洲媽等請出鑾轎，高舉雙手接力將神像安放回神案上，恭請媽祖回神龕，順利完成安座儀式，結束9天8夜的遶境行程。

至於遶境活動圓滿落幕，媒體問顏清標打幾分？顏清標說，自己要怎麼打，應該大家來打分數，但他認為是及格啦！

(中時 )