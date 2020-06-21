前高雄市長韓國瑜被罷免後，未來會選黨主席嗎？命理師林海陽看到韓明年的運勢，忍不住驚呼：「哇，還不錯」。

盛傳韓國瑜明年要選黨主席，林海陽在YouTube官方頻道直播節目中預言分析，其實韓國瑜蠻有財運的，有財運，運勢就會旺，雖然他沒選上總統、又被罷免，不過他總算走過來了。從他明年的運勢來看，韓國瑜走老運，當高雄市長後，他有反躬自省，選總統落敗後更臥薪嘗膽，他改變了很多年輕時的習慣。看到韓明年的運勢，林海陽也忍不住驚呼：「哇，還不錯」，明年唯一比較差的是文昌化忌，若韓國瑜從現在開始厭倦政治生涯，然後不經營的話，就蠻可惜的。

林海陽甚至認為，韓國瑜如果願意出來選國民黨主席，帶領國民黨，去幫這些人打仗，他還有力量，力量還蠻強的，國民黨應該會蠻好的。

至於高雄市長補選，林海陽建議說，藍軍很多人磨刀霍霍想參加補選，問題是，聲望不夠高的、沒有長期在高雄經營的，或者是讓百姓無感的，這些人出來選也沒有用。

(中時電子報)