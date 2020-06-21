郭雪芙去年11月拍完《因為我喜歡你》後一度舊疾復發，宣布休息半年時間調養身體，近日也斜槓當起Youtuber，和粉絲分享生活大小事。郭雪芙19日出席代言活動，看起來氣色恢復不錯，經紀人表示今年9月該劇即將上檔，期間有許多工作邀約，期待有更多好作品和觀眾見面。

出道12年的郭雪芙，這幾年拍戲、廣告、代言邀約不斷，幾乎沒有時間好好休息，而她患有先天性關節鬆，若劇烈運動關節恐鬆脫或沾黏，近來病情惡化，加上過去勤於拍戲又練舞，時常腰酸背痛影響睡眠，另外還有體內循環不佳、腸胃等問題，生活品質不堪其擾，決定在拍完戲後休息半年，調整身體狀態。

經紀人表示，郭雪芙休息期間，除了請營養師調整飲食習慣，自己也買食譜研究健康料理，而碰上疫情影響，生活步調順勢慢下來。至於接下來工作規劃，經紀人表示期間有不少戲劇邀約，目前也都在洽談中，郭雪芙也期望能接演未挑戰過角色類型。

郭雪芙戲劇、廣告代言邀約不斷。（ONE BOY提供）

(中時 )