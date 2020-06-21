台中市夢想家青年隊選拔賽20日在惠中dreamers球場進行最後1天賽程，台中市長盧秀燕、寶島夢想家榮譽領隊蔡其昌副院長、前中華職棒球員張泰山以及舉重國手郭婞淳皆蒞臨現場，雖現場氣候炎熱，還是澆熄不了滿場球迷及球員的熱情，今日進場人次高達1500人。

夢想家青年隊面對一日兩戰，首戰對上晴天聯盟明星隊，夢想家青年隊球員整場合力砍進11記三分球，4位球員得分上雙，最終以102比70奪勝。第2戰對手寶麗金聯隊靠著「新竹球王」成力煥個人狂奪26分，命中率將近7成，最後以85比81擊敗夢想家青年隊。

20日連兩戰夢想家青年隊邱子軒共拿25分，其中包含5顆三分球，為全隊表現最佳。夢想家青年隊教練蔡耀勛提到，「很開心看到球員都非常享受比賽，也很積極表現自己，我認為這就是年輕人該有的活力與態度！」不過他也表示，團隊中還是有許多觀念需要互相整合。

此次選訓賽結束後，夢想家青年隊將會在台中維持訓練，並會持續舉辦校園活動，盼能凝聚地方認同感，也以實際行動鼓舞更多年輕人勇敢追夢。

(中時 )