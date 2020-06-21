中國大陸科學家最近發表在《自然醫學》雜誌上的研究指出，新冠病毒的無症狀感染者對病毒的免疫力更弱，將來很可能還會再次感染，因此發給已痊癒者「免疫護照」存在相當大的潛在風險。

據《衛星通訊社》報導，這篇最新發表的研究是以重慶醫科大學科學家針對37名無症狀新冠病毒感染者進行的臨床與免疫力分析，科學家在2020年4月10日前根據RT-PCR檢測這批被重慶醫院確診為冠狀病毒感染者，但這些感染者沒有新冠病毒感染者的發燒、咳嗽和呼吸急促等14內會出現的主要症狀，因此被列為無症狀感染者。

研究表示，從確診感染的178人中挑選出無症狀感染者，包括22名女性，15名性，年齡分布在8歲至75歲之間。為了進行比較，還從一般有症狀感染者中挑醫出37人做為對照組。

研究人員發現，與對照組的14天相比，無症狀感染者病毒傳播的平均持續時間為19天。在感染急性期進行測試時，當病毒可以在呼吸道被發現時，確定長期免疫反應的病毒特殊抗體IgG比有症狀的患者組低很多。

報導說，在出院8周後，81%的無症狀感染者的中和抗體急劇減少，進行對照組比較後發現，只在62%的有症狀感染者那裡發現中和抗體下降。而且無症狀感染者有更低的抗炎細胞因數——細胞信號蛋白。

研究人員認為，這表明無症狀感染者對冠狀病毒的免疫反應更弱些。

報導表示，曾有人提出給那些感染過冠狀病毒且已經痊癒的人發放「免疫護照」，但科學家認為，無症狀感染者免疫力的研究結論顯示，使用這種所謂的「免疫護照」有較大的潛在風險。研究人員認為，對發放「免疫護照」問題的最終結果，必須在社會衛生系統的框架下進行大規模檢測後進行廣泛的討論。

科學家們還指出，迄今為止，還沒有針對有症狀與無症狀感染者抗體與免疫力差異的研究。

(中時電子報)