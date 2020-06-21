英國南部雷丁鎮(Reading)20日舉行聲援美國反種族歧視的(Black Lives Matter)示威活動後，驚傳發生隨機攻擊案，至少造成3人死亡、2人受傷。英國媒體報導，警方已經逮捕一名涉嫌行兇男子。發起今天示威的組織BLM表示，暴力與抗議活動無關。

根據英國鏡報，救援人員案發後立即趕往案發的福伯里公園(Forbury Gardens)，據了解，已有3人死亡，另有2名傷者被送到醫院加護病房搶救。當局以「嚴重事故」形容這起案件，警方已介入處理，呼籲民眾離開案發現場。

另據太陽報報導，消息來源指出，這起案件疑似與恐攻有關。報導指出，被捕的嫌犯來自利比亞。一位目擊者說，這起襲擊看起來完全是「隨機」的。警察沒有透露案情任何細節，表示正在進行調查。

(中時電子報)