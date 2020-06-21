【1】口蹄疫區除名 小英讚現代版王子復仇

蔡英文總統及行政院長蘇貞昌20日聯袂出席在屏東舉行的「感謝有您，豬事順興」活動，慶祝台灣從口蹄疫區除名。農委會主委陳吉仲24年前是口蹄疫受災戶，為此他子還父債，如今口蹄疫在他任內除名，蔡英文說，這是現代版的「王子復仇記」。

【2】電腦被偷拍 女法官怒告男法官

桃園地方法院刑事庭曾姓女法官，不滿同辦公室的蔡姓男同事偷看她電腦，憤而提告妨害祕密罪嫌，案經桃園地檢署蒐證多時，檢察官為保全證據，20日搜索桃園地院，引發側目，除查扣蔡法官的手機，蔡經訊問後獲請回。桃園地院強調本案不是偷拍，也與公務無關，純粹是蔡法官個人行為，會全力配合檢方調查。

【3】北京新增22例 最小僅1歲

北京19日新增確診新冠肺炎22例，年齡最小者僅1歲。自11日北京發生新發地市場疫情以來，9天內疫情確診達205例，17例跨省病例與北京有關。市疾控中心發出重要提醒，北京至少5家餐廳出現病例。

【4】水果外銷紅不讓 攜手日職促銷

受到新冠肺炎疫情影響，今年1至5月整體台灣水果外銷因而受阻，但在農委會全力辦理各項獎勵措施下，日本、新加坡、香港及美國等外銷成績逆勢成長，增加幅度分別為64.6％、4.4％、54.4％及190.3％。而農委會主任委員陳吉仲特別拍攝一段台灣水果宣傳影片，透過電視及網路平台同步播出，讓台灣水果強棒出擊，為日本職棒加油。

【5】北影準影帝吳念軒 表演陷瓶頸

演員吳念軒曾演出電影《紅衣小女孩2》中的「虎爺」，入圍金馬獎最佳新人，隔年又在戲劇《翻牆的記憶》中演出霸凌者「老K」入圍金鐘男配角，今年憑藉電影《菠蘿蜜》中帶著一口馬來西亞腔的在台留學生「一凡」，成功入圍台北電影獎準影帝，演員路看似一帆風順，他卻在25歲這年首次遇瓶頸。

(中時電子報)