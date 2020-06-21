台北市京華城近日進行拆除工程，昨（30日）下午3時20分許發生工地坍塌意外，一名在小山貓內作業的47歲邱姓男子當場被活埋。北市府勒令停工緊急開挖救人，但邱男晚間11時許被尋獲時已明顯死亡；家屬指認遺體後崩潰痛哭，最後被人扶著坐上輪椅離開現場。

（圖／報系資料照）

據了解，發生坍塌意外的是京華城8樓的樓地板，邱男當時正駕駛小山貓在地面處理鋼筋；由於坍塌的石塊、鋼樑面積約達100平方公尺，體積相當龐大，落下後當場將整輛小山貓活埋。

消防局獲報後趕抵現場，要求工地人員全數撤離，並請結構技師至現場協助，以人力開挖搶救；北市府緊急勒令京華城停工，台北市副市長黃珊珊也於晚間7時許抵達現場瞭解狀況。

（圖／報系資料照）

經過8個小時的搶救，終於在晚間11時許挖到小山貓，並在其中尋獲邱男遺體，但他的身體嚴重變形、臟器外露，已明顯死亡。邱男家屬在現場確認過遺體之後痛哭失聲，當場癱軟，讓一旁的人看了也跟著眼眶泛淚；最終其中一名家屬由消防員攙扶、另一名坐著輪椅離開現場。

（圖／報系資料照）

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(中時電子報)