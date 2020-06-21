新北市焚化廠委外管理，不僅引發社區大樓住戶垃圾處理費較貴的爭議，另外也有民間垃圾清運業者反彈，指控焚化廠管理廠商不依合約，開放垃圾進爐量，除了調漲進爐價，也讓垃圾無處去，只能暫時堆置，最後造成環境污染被開罰，清運業者遭受雙重損失。

有清運業者指控，以樹林焚化廠為例，大概三年招標一次，目前約有九十餘家清運業者與廠方簽約，定期進廠處理垃圾。但這三年來，不僅進爐價一直調漲，由一開始的二千八百元到三千元，漲到現今的三千二百元到三千五百元之間，就連進爐量也被嚴重剋扣。

新北市環保局表示，樹林廠每天約可處理垃圾九百公噸，扣掉清潔隊送去的垃圾約六百三十公噸，民間清運業者的進爐量約二百七十公噸。但，清運業者表示，目前不論當初得標簽約的垃圾焚燒量是多少，大概都只剩四、五成的進廠量，遠遠無法滿足業者進廠需求。

新北市環保局則辯解說，樹林焚化場今年剛好在整建期，三個焚化爐，從五月起有兩爐停爐，僅剩有一爐運作中，處理垃圾的效能只剩三分之一，所以只能按比例減少業者的進廠量。

新北市議員葉元之則表示，他接獲業者反映，兩、三年來，焚化廠管理廠商，以「需支援民生垃圾」為由，經常剋扣業者的進廠量，由於新北市三座焚化廠，是同一廠商管理，自由調配本來就是廠商的工作，因焚化爐歲修而減量的說法，根本無法讓人信服。

民間清運業者控訴，業者只能自行堆置垃圾，引來環保人員開罰。（圖／謝東明攝）

葉元之質疑，新北市焚化場委外代操作管理，環保局根本未盡到督導之責。清運業者還爆料，無法進廠的垃圾無處可去，只能堆置在自家的處理廠內，結果又引來環保局人員的稽查，以涉嫌污染環境而開罰。就有業者大吐苦水，曾因此被開罰了上百萬元，但環保局又不幫忙解決問題，大嘆生計難為。

環保局則強調，新北市樹林、八里、新店三座焚化廠，每天能夠處理的垃圾量約有二千六百公噸，清潔隊每天收來的垃圾量約一千六百公噸，剩下的量都可由代管理廠商調配，而目前焚化廠效能足夠處理所有的生活垃圾。

而且環保局都訂有監督模式，除了訂定每公噸進爐價三千二百元到三千五百元的處理費上限，管理廠商也都要上網公開招標，由民間業者競標，公平公開。垃圾車進廠也都要過磅紀錄，應該不會有黑箱作業。也希望清運業者出現疑慮的話，可以到環保局申訴，一一對質，找出問題，以減少垃圾爭議。

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(中時電子報)