新北市有三座焚化廠，八里焚化廠於西元二○○七年，新店焚化廠於二○一六年，樹林焚化廠則於二○一七年，分別由同一家環保廠商得標取得經營管理權。市長侯友宜表示，三座垃圾焚化廠，全年無休處理新北市所產出的廢棄物，每年總效能約可以處理九十三點六萬公噸垃圾。

新北市環保局表示，去年新北市整年就處理了約八十九點五萬公噸垃圾，其中清潔隊清運市民所產生的垃圾，約六十二點五萬公噸，其餘民間清運業者則處理了約二十七萬公噸的生活垃圾。新北總體垃圾處理量能完全足夠，市民完全不用擔心。

但是三座垃圾焚化廠使用年限，都超過了二十年，目前新店焚化廠已完成整建，樹林焚化廠則進入整建期間。至於焚化爐整建影響社區垃圾收費，環保局則強調，社區可選擇改採專用垃圾袋，交由環保局清潔隊收運。另外，如果民間清運業者有極端漲價的情形，環保局接獲檢舉，也會出面進行道德勸說，維持市場公平機制。

環保局也強調，全國各縣市焚化爐進入十年整修期，新北市已開始研擬源頭減量、民間合法暫置等措施，同時也將建議中央環保署協助調度，以度過新北市焚化廠整建期的垃圾問題。

環保局表示，至於委外管理問題，轄內三座焚化爐的營運，由委外專業團隊操作，與台北市自行營運不同，新北市營運廠商必須負擔投資設備改善，相關經費約十四點九億元。同時，市府還可收取約五十六億元權利金、增加財政收入。二十年下來，開源節流效益已達一百億元。

樹林焚化廠目前整建期，處理垃圾的效能只剩下三分之一，每天約三百公噸。（圖／謝東明攝）

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(中時電子報)