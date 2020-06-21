新北市專用垃圾袋自去年五月起，調降了約一成。但有社區大樓住戶向民代反映，必須委外處理住戶垃圾的社區大樓，清運費反而上漲了，十分不合理。新北市議員葉元之追查發現，新北市處理垃圾的焚化爐屬公有民營，懷疑得標的處理廠商，未管控好垃圾焚化量，才會導致同在一地的新北市民，卻在垃圾處理費上有兩種不同的待遇。

市議員葉元之說，目前新北市約有四百零二萬人口，一百五十九萬二千餘戶，大概有六成以上的新北市民倒垃圾，是買隨袋徵收垃圾處理費的專用垃圾袋，然後再將分類好的垃圾袋，丟到環保局清潔隊的垃圾車上，清潔隊再將這些垃圾拿去焚化爐燒毀。

因社會結構的改變，社區大樓越來越多，以新北市為例，已有約四成市民都屬於社區大樓住戶，由於家庭型態的改變，也有很多市民無法配合垃圾車的時間倒垃圾，於是大部分社區大樓，都付費委託民間環保清運公司，處理住戶統一集中的生活垃圾。

去年五月新北市專用垃圾袋，由十公升四元調降到十公升三點六元，調降幅度約一成。卻有社區大樓主委反映，新北市垃圾處理費調降了，但大樓垃圾清運費竟反而上漲了約兩成，而清運公司給的理由，竟是焚化廠進爐價漲價了，為了反映成本，只好也跟著調漲清運費。

葉元之指出，對比台北市焚化廠，由於是公有公營，就算市民找民間清運業者處理垃圾，進爐價大約一噸二千一百元，但新北市的焚化廠進爐價卻約需三千二百元到三千五百元之間。而新北市目前社區大樓的垃圾處理費，已從一噸五千到五千五百元，漲到了六千元到六千五百元。

社區大樓住戶已約佔新北市人口的四成，一般來說，生活垃圾集中後，就會委託環保清運業者代為處理。（圖／謝東明攝）

依環保清運業者的統計，同樣住社區大樓，新北市住戶每月約要比台北市民，多了三百元的垃圾處理費。葉元之說，不僅兩市市民有不同待遇，同是新北市民，在垃圾費上也一樣有差別待遇，而其中的關鍵點，可能就是新北市焚化廠是屬於委外管理的公有民營。

另外葉元之說，除了垃圾進爐價問題，也接獲清運業者反映，焚化廠管理廠商還無故減量，未屢行招標簽約的垃圾進爐量，讓清運業者成本增加，不得不轉嫁到大樓住戶身上。另外，也衍生出包括將生活垃圾偷運到其他縣市丟棄，或自行堆置在各自的處理廠空地內，造成空氣、環境等污染，相關影響非常之大。因此，他也質疑，公有民營的可行性，還有環保局未盡到監督的責任。

新北市環保局則指出，市府要求焚化爐營運廠商，必須以新北市清潔隊清運的市民垃圾為先；其餘自收廢棄物，則要求廠商以公開標售方式辦理，清運業者進廠採公開、公平、公正的方式標售，杜絕私相授受，價格也訂有上限，避免哄抬，以造成民眾負擔；尤其在焚化爐整建期間，也會要求清運業者採等比例減少進廠，以求公平。

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(中時電子報)