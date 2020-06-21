【1】美西南數州染疫飆升 前景堪憂

隨著美國各州重啟經濟活動，新冠肺炎疫情在多達20個州有升溫跡象，其中亞歷桑納州、佛州、加州19日新增確診病例創單日新高。美國南部和西部幾個州感染率飆升令人擔憂，尤其川普總統20日在奧克荷馬州舉辦室內造勢大會，恐變成「病毒傳播大會」。耶魯大學公共衛生專家直言，在疫情未有效控制的情況下，就急著重啟經濟，是不負責任的做法。

【2】中東告急 歐洲鬆綁 南亞憂惡化

巴西成為繼美國後，全球第二個確診病例破百萬的國家。儘管疫情嚴峻，迫於經濟壓力等因素，巴西許多地方已逐步放鬆隔離措施。一些較早放鬆隔離的城市新增病例數上升，專家對此非常擔憂。

【3】球員中鏢 職業賽事重啟打問號

美國職棒大聯盟（MLB）的球團老闆和球員工會還在為例行賽要打幾場吵得不可開交，殊不知新冠疫情若死灰復燃，北美職業運動能否復賽都是問號。尤其佛羅里達州最近案例激增，MLB的費城人隊甚至傳出8人確診，關閉位於佛州清水市的春訓基地。

【4】北京新增22例 最小僅1歲

北京19日新增確診新冠肺炎22例，年齡最小者僅1歲。自11日北京發生新發地市場疫情以來，9天內疫情確診達205例，17例跨省病例與北京有關。市疾控中心發出重要提醒，北京至少5家餐廳出現病例。

【5】管制逐漸解封 搭機仍屬高風險

各國政府為了活絡經濟，逐漸鬆綁新冠肺炎疫情管制，有些甚至解除邊境管制，但乘客搭機受感染的風險仍不可漠視。畢竟機艙是完全密閉空間，一旦與確診者搭同一班飛機，被感染的風險仍高，尤其是長程飛行。

(中時電子報)