前高雄市長韓國瑜任內的民政局長曹桓榮，日前到市選委會領表，表態參加市長補選，引發許多議論。然而，國民黨究竟該如何整合挺韓支持者？曹桓榮認為，國民黨首要之務是「把民眾的心找回來、與民眾對話、重拾市民的期待」，他相信挺韓支持者或國民黨都對社會有期待，這也成為了彼此間共同的交集。

曹桓榮表態參加市長補選，並表示，這次市長補選，國民黨必須要有更多人來面對和承擔。據《中評社》報導，曹桓榮認為，自從他領表後，各界打氣聲紛紛湧入，當中許多都是挺韓支持者。他提及，韓團隊的清廉、認真，獲得許多市民認同，民心就是最重要的關鍵。他也有信心表示，國民黨一定可以整合挺韓支持者。

國民黨究竟該如何整合挺韓支持者？曹桓榮指出，國民黨首要之務，是把民眾的心找回來、與民眾對話，並重拾市民的期待。他相信不管是挺韓支持者或國民黨，都對社會抱持著一份期待改變的心，這就是彼此共同的交集。他說國民黨只要能找回人民信任與期待，重新讓人民對其信任感，並努力把權力平衡，掌握基層民意的趨勢與脈動。曹桓榮認為，這些都將成為未來翻轉契機。

(中時電子報)