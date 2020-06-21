大聯盟昨（20日）出現一波新的疫情大流行，繼費城費城人、多倫多藍鳥、舊金山巨人、休士頓太空人以及洛杉磯天使後，紐約洋基今（21日）也傳出有球團人員確診新冠肺炎！

據《紐約郵報》（New York Post）報導，消息人士指出，4名在佛羅里達春訓基地工作的洋基球團人員對新冠病毒呈陽性反應，不過目前僅知道其中2人是春訓球場「George M.Steinbrenner Field」的職員，第3名染疫者是小聯盟基地的工作人員，至於最後一位的身分未明。

報導中指出，洋基每週會有3天的時間讓大聯盟球員在「George M.Steinbrenner Field」做訓練，但昨天傳出疫情後，洋基球團有在考慮將春訓移回位於紐約的洋基球場。

據《今日美國報》（USA Today）專欄作家奈登賈爾（Bob Nightengale）消息指出，由於近日亞利桑那州以及佛羅里達州都出現新冠肺炎疫情，現在大聯盟30支球團都決定在所屬城市的主場進行春訓；奈登賈爾也提到，主場位於加拿大的藍鳥則是例外，他們受限旅行限制的因素，屆時例行賽開打，他們可能需要和坦帕灣光芒共用「純品康納球場」（Tropicana Field）。

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(中時電子報)